Festivalde, ulusal ve uluslararası yarışmaların yanı sıra, yarışma dışı özel gösterimler de yer alacak. 2023-24 yapımı uzun metrajlı kurmaca ve belgesel filmler festivalde yarışacak, yılın en iyi dizi film müziklerinin bestecileri de ödüllendirilecek.

Kristal Flamingo ödülleri için kıyasıya rekabet

Festivalde Ulusal Yarışma kategorisinde, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Oyuncu, En İyi Besteci, En İyi Film Şarkısı ve En İyi Ses Tasarımı ödülleri verilecek. Uluslararası Yarışmada ise En İyi Film, Jüri Özel Ödülü ve En İyi Film Müziği ödülleri sahiplerini bulacak. TV Dizi Müziği Ödülleri'nde ise iki kategoride ödüller dağıtılacak: Açık kanallarda ve dijital platformlarda yayınlanan yapımlar arasında En İyi Dizi Film Jenerik Müziği ve En İyi Dizi Şarkısı ödülleri takdim edilecek.

Kazananlar, festivalin prestijli Kristal Flamingo ödüllerine kavuşarak İzmir’de düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Festival, hem sinema hem de müzik dünyasında önemli isimleri ağırlayarak sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.