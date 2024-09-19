CHP İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, erken seçim talepleriyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Yücel, "Erken seçim istemiyorlar, çünkü sonuçlarla yüzleşmekten korkuyorlar. Emeklilerin tepkisinden, halkın feryadından, kadınların eleştirilerinden çekiniyorlar. Artık AKP'den masallar dinleyecek bir kitle kalmadı. Türkiye'de değişim başladı ve bu süreci kimse durduramaz," dedi.

“Halk yalanlarla oyalanmak istemiyor"

Yücel, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal krizlere dikkat çekerek, iktidarın halktan koptuğunu ve artık halkın taleplerine karşılık veremediğini savundu. "Halk, gerçekleri görüyor ve artık yalanlarla oyalanmak istemiyor," diyerek, toplumun değişim talebinin her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.