Cunda Adası’nda kapsamlı temizlik seferberliği başlatıldı

Ayvalık Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü çevre temizliği çalışmalarını Cunda (Alibey) Adası’na taşıdı. “Mahallem Temiz Eylem Planı” kapsamında gerçekleştirilen seferberlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, adanın tarihi dokusunu korumak amacıyla detaylı bir temizlik çalışması yürüttü.

Ekipler tarihi sokakları tek tek temizledi

Gün boyunca süren çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar süpürüldü, biriken çöpler toplandı ve çevre düzenlemeleri titizlikle yapıldı. Ayvalık Belediyesi temizlik ekipleri, turuncu tişörtleriyle adada adım adım temizlik gerçekleştirdi.

Vatandaşlara bilgilendirme yapıldı

Temizlik seferberliği kapsamında sadece uygulamalı temizlik değil, aynı zamanda çevre bilinci oluşturma amacıyla bölge halkına bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara, temiz çevrenin ortak sorumluluk olduğuna dair broşürler dağıtıldı ve duyurular yapıldı.

Başkan Ergin: “Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz aylarında yoğun turist ilgisi gören kentte temizliğin önemine dikkat çekti. Ergin, “Özellikle yaz sezonunda Ayvalık ve Cunda Adası büyük bir ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Temizlik ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Ancak kalıcı bir temizlik için herkesin duyarlı davranması gerekiyor,” dedi. Başkan Ergin, ziyaretçilere de tarihi dokuyu koruma konusunda çağrıda bulundu.

Temizlik seferberliği farklı bölgelerde sürecek

Ayvalık Belediyesi, başlatılan temizlik çalışmalarının sadece Cunda Adası ile sınırlı kalmayacağını, kentin tüm mahallelerinde düzenli ve kapsamlı şekilde devam edeceğini belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada, temizlik faaliyetlerinin sadece fiziki değil, farkındalık odaklı bir hizmet anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı.