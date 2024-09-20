Yücel, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki okulların kötü durumda olduğunu vurguladı. "Okullarda pislikten geçilmiyor, haberin var mı Yusuf Tekin?" diyerek Bakan Tekin’e yönelttiği soruyla dikkat çekti.

Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tasarruf adı altında uygulamalarını eleştirerek, "Çocukların önce bir öğün yemeğini, sonra servisini, en sonunda da okul görevlilerini aldınız. Ne için? Tasarruf!" dedi.

Temizlik Sorunu Gündemde

Yücel, okul tuvaletlerindeki hijyen eksikliklerine de değinerek, "Tuvaletlerde sabun yok, kağıt havlu yok, tuvalet kağıdı yok. Size sorsak 'temizlik imandan gelir' dersiniz ama temizlik, yalnızca size ait" ifadelerini kullandı. Yücel, Bakan ve protokol yaptığı tarikatların bu konudaki tutumlarını eleştirerek, "Milletin çocuklarına değil, her şeyde olduğu gibi temizlik de sadece size hak" dedi.

Yücel, sözlerini, "Tasarruf diye martaval okuyup çocuklarımızı salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Daha okul temizlemeyi beceremiyorsunuz. Okulları veliler temizliyor. Neyin eğitimini vereceksiniz çocuklara?" şeklinde sonlandırdı.