CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı oldukları iddia edilen Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Anayasa'ya yönelik eleştirilerine çok sert yanıt verdi. Yapıcıoğlu’nun bir TV programında Anayasa’nın temel ilkelerine yönelik açıklamaları, CHP cephesinden geniş çaplı tepki gördü.

Yapıcıoğlu’nun açıklamaları ve CHP’nin tepkisi

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı televizyon programında Anayasa'nın değişmesi gerektiğini savundu. Yapıcıoğlu'nun bu açıklamaları, CHP tarafından “gerici” ve “Taliban kafalı” olarak nitelendirildi. Deniz Yücel, bu sözlere yönelik olarak sert bir dille karşılık verdi.

Deniz Yücel’in açıklamaları

Deniz Yücel, açıklamasında “Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım!!!” ifadesini kullanarak, Anayasa'nın 1., 2. ve 3. maddelerinin korunması gerektiğini vurguladı. Bu maddelerin devletin şekli ve niteliklerini belirlediğini belirten Yücel, “Devletin şekli ve niteliklerini tarif eden Anayasa'nın 1., 2. ve 3. maddelerini koruyan ve 1924, 1961, 1982 Anayasalarında da yer alan 4. madde, gericiler istiyor diye ilga edilemez” dedi.

Yücel, açıklamalarında, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin inancına, yaşam tarzına saygılıyız. Sizin probleminiz olan ‘Laiklik İlkesi’ de inanç özgürlüğünün teminatıdır” ifadelerini kullanarak, CHP’nin laiklik ve demokratik değerler konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu

Yücel, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’sinde Cumhuriyet ile laikliğin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguladı ve “Cumhuriyeti Laiklikten, Laikliği Cumhuriyetten ayıramazsınız!” şeklinde konuştu. CHP’nin, Cumhuriyetin ve devrimlerin koruyucusu olmaya devam edeceğini belirten Yücel, “Taliban kafalı, gerici, 3-5 yobaz istedi diye, ne Atatürk’ten, ne demokrasiden, ne cumhuriyetten, ne de laiklikten vazgeçmeyiz!” dedi.

Son olarak, Yücel, Hüda-Par’ın toplumun sinir uçlarıyla oynamaya çalıştığını ve “hizbullah artığı bir kaç zibidiye” pabuç bırakmayacaklarını ifade etti.