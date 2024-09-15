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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla kent merkezindeki vatandaşlara helva ikramında bulundu. Özellikle Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki çeşitli camilerde dağıtılan irmik helvaları, kısa sürede tükendi.

Büyükşehir’inden Mevlit Kandil’inde Helva İkramıbüyükşehir’inden Mevlit Kandil’inde Helva İkramı (5)

Cami cemaatlerinden yoğun ilgi  

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından organize edilen dağıtım, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye, Sultan ve Alaybey camilerinde, Yunusemre ilçesinde ise Saruhanbey, Şekerci Hüseyin Dede ve Şeyh Fenari camilerinde gerçekleşti. Cami cemaatleri ve çevrede bulunan vatandaşlar, belediyenin bu anlamlı ikramını memnuniyetle karşıladı.

Büyükşehir’inden Mevlit Kandil’inde Helva İkramıbüyükşehir’inden Mevlit Kandil’inde Helva İkramı (3)

Kaynak: Bülten