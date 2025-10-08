Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın CHP lideri Özgür Özel’e yönelik kullandığı ifadeler sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.

Yücel, Yalçın için “MHP’nin karanlık yüzü, MHP’lilerin bile kendisinden yaka silktiği hadsiz, üslupsuz Edip Semih Yalçın” diyerek ağır eleştirilerde bulundu.

Yalçın’ın hedefinde Özgür Özel vardı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, öldürülen akademisyen Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem üzerinden yaptığı açıklamalara tepki göstermişti.

Yalçın, Özel’i hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özel, genel başkanlık kalıbının adamı değil. Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6.35'lik saçma gibi tıngırdıyor. Tehdit dili bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık verir, parmak sallayanın parmağını gözüne sokarız."

Bu sözler siyasette geniş yankı uyandırırken, CHP kanadından sert tepki gecikmedi.

Yücel: “Yalçın, siyasetin aktörü değil, figüranı olabilir”

CHP’li Deniz Yücel, Yalçın’ın geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Kukla Başbakan” ifadelerini hatırlatarak, şu sözlerle yanıt verdi:

“Bugün iktidarın yanında hizalananlar, siyasetin gerçek aktörü değil, ancak figüranı olabilir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderlik performansını değerlendirmek, ne dilinden, kaleminden ve zihninden lümpenlik akan senin gibilerin, ne de figüranların işidir.”

“MHP’nin karanlık yüzü”

Yücel, açıklamasında Yalçın’a sert ifadelerle yüklendi:

“MHP’nin karanlık yüzü, MHP’lilerin bile kendisinden yaka silktiği hadsiz, üslupsuz Edip Semih Yalçın...

Tehdit ve hakaret dolu açıklamalarınla yalnızca Türkçeyi değil, siyasetin seviyesini de katlediyorsun.”

Yücel, Yalçın’ın CHP’li belediye başkanlarına yönelik “hırsız” sözlerine de tepki göstererek, “Masumiyet karinesinden bihabersin, hukuki konularda ahkam kesmen sadece komik duruma düşmektir.” ifadelerini kullandı.

“Özgür Özel, CHP’yi 47 yıl sonra birinci parti yaptı”

CHP’li Yücel, açıklamasının devamında Özel’e yönelik saldırılara karşı çıktı ve şu sözlerle noktayı koydu: