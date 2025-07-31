CHP’li Yücel’den orman yangınları için Meclis’e önerge

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 2025 yazında Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye kapsamlı bir soru önergesi sundu. Önergesinde, yangınlara müdahaledeki yetersizlikler, koordinasyon eksiklikleri ve siyasi sorumluluktan kaçma tutumları sert bir dille eleştirildi.

İzmir, 2025’te en çok orman kaybı yaşayan il oldu

Yücel, 2025 yılı içerisinde en az 41.458 hektar ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini, 20.391 hektarla İzmir’in en büyük kaybı yaşayan il olduğunu belirtti. Yangınlarda görev yapan emekçilere teşekkür eden Yücel, “Plastik şişe, damacana, ne varsa kapıp yangına koşan vatandaşlarımızın çabası karşısında, yetkililerin ihmali daha da görünür hale geliyor” dedi.

Yangınlara müdahalede koordinasyon eksikliği eleştirildi

Yangın söndürme çalışmalarında kamu kurumları arasındaki koordinasyon eksikliklerine dikkat çeken Yücel, “Satılan yangın söndürme uçaklarına, koordinasyon zafiyetini de eklediğinizde öfke büyüyor. Mikrofonu eline alan her AKP’li CHP’li belediyeleri suçluyor. Oysa yangınlar, yanacak yer kalmadığı için söndü” ifadelerini kullandı.

Gönüllülerin eğitimi ve güvenlik donanımı sorgulandı

Eskişehir’de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5’i orman işçisi, 5’i gönüllü olmak üzere 10 kişinin durumuna dikkat çeken Yücel, gönüllülerin yeterince eğitim alıp almadığını sorguladı. “Yeterli eğitim verilseydi, 10 şehidimiz olur muydu?” diyen Yücel, bu konuda sorumluluğun kimde olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

“Azerbaycan ekiplerinin olanaklarını Türkiye'de göremedik”

Yücel, Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekiplerinin sahip olduğu teknolojik olanaklara işaret ederek, Türk ekiplerinin benzer imkanlardan yoksun bırakıldığını vurguladı. “Konum takibi yapan cihazlar, hayati parametreleri izleyen sistemler Azerbaycan ekiplerinde vardı. Türk itfaiyeciler ise tişörtle alevlerin arasına giriyor” dedi.

CHP’li belediyeler suçlanmasına rağmen görev yaptı

Yangınların büyük çoğunluğunun ormanlık alanda başladığını hatırlatan Yücel, yangınlar yerleşim alanlarına sıçradığında büyükşehir belediyelerinin yetki alanına girdiğini söyledi. Buna rağmen CHP’li belediyelere bağlı ekiplerin sahada aktif rol aldığını belirten Yücel, iktidarın belediyeleri suçlamakla yetindiğini savundu.

“İBB’ye 2 binin üzerinde itfaiye eri alımına izin verilmedi”

AKP iktidarının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye eri alımına izin vermeyerek bugünkü yetersizliğin zeminini oluşturduğunu iddia eden Yücel, yerel yönetimlerin çabalarının engellendiğini dile getirdi.

Rakamlarla orman yangınlarındaki artış dikkat çekti

Yücel, önergesinde TMMOB verilerine dayanarak orman yangınlarının yıllara göre artışını ortaya koydu. 2011-2020 arasında yıllık ortalama 2.631 yangında 8.999 hektar alan yanarken, 2023’te 2.579 yangında 15.520 hektar, 2024’te ise 3.797 yangında 27.487 hektar alan yok oldu. Bu verilerin, son 15 yılda etkili bir önlem alınamadığını gösterdiğini söyledi.

TBMM’ye sunulan soru önergesinde şu sorular yer aldı

CHP’li Yücel’in Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği 10 soruluk önergede şu başlıklar öne çıktı:

Eskişehir’de şehit olan 10 kişinin eğitim ve koruyucu donanım durumu nedir? Yangınlara müdahale sırasında neden koruyucu ekipman kullanılmadı? Elektrik kaynaklı çıkan İzmir yangınlarıyla ilgili şirketler hakkında soruşturma başlatıldı mı? 2025 yılı içerisinde kaç yangın hakkında soruşturma açıldı? Bakanlık envanterinde kaç hava aracı var ve kaçı gece görüşlü? 2025 yılında kiralanan hava araçlarının sayısı ve hangi firmalardan alındığı nedir? Hava aracı kiralama ihalelerinin toplam maliyeti nedir? Aktif kullanımda olan kiralık hava araçlarının durumu nedir? Kadrolu yangın işçisi sayısı kaçtır ve yeni alım planlanıyor mu?