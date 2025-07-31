Konak Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği, birbirinden farklı atölye ve gezilerle dolu dolu geçen Çocuk Yaz Programı sona erdi. Programın finali ise denizle buluşma etkinliğiyle taçlandırıldı. Yaz boyunca felsefeden sanata, bilimden ekolojiye birçok alanda atölye çalışmasına katılan çocuklar, son günlerini deniz keyfiyle geçirdi.

Yaz boyunca birçok atölye düzenlendi

6 farklı semt merkezinde yürütülen yaz okuluna 7-10 ve 11-14 yaş gruplarından çocuklar katıldı. Program kapsamında Felsefe, Drama, Sağlıklı Beslenme, Ekoloji ve Geri Dönüşüm, Orf Müzik, Ebru, Deney ve Bilim, Çocuk Hakları, Satranç ve Robotik Kodlama gibi atölyelerle zengin bir eğitim süreci sunuldu. Aynı zamanda çocuklar kültür gezileriyle İzmir’i daha yakından tanıdı.

Deniz etkinliğiyle unutulmaz bir kapanış yapıldı

Yaz okulunun finalinde çocuklar, Foça Belediyesi’ne ait mavi bayraklı Karakum Plajı’nda gönüllerince eğlendi. Servislerle alana getirilen çocuklar ve aileleri, denizin keyfini çıkardı. Yüzdüler, oyunlar oynadılar ve yazı coşku dolu bir şekilde uğurladılar. Aileler, bu özel etkinlik için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür etti.

Ailelerden yaz okuluna tam not

Yaz okulu süresince çocuklarının gelişimini gözlemleyen veliler, programın içeriğinden ve kapanış etkinliğinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Buket Masat, “Yoğun içerikli ve çok keyifli bir programdı. Akademik destekle yaz tatili havasını birleştiren çok özel bir yaz okulu oldu,” dedi. Yasemin Gülayda ise “İki çocuğum da yaz okuluna katıldı. Sosyal faaliyetler açısından çok verimliydi,” ifadelerini kullandı.

Çocuklar öğrendi, eğlendi ve sosyalleşti

Yaz okuluna katılan öğrenciler de yaşadıkları deneyimi mutlulukla anlattı. Ecrin Çapkın, “Evde oturmak yerine burada çok şey öğrendim. Özellikle deniz etkinliği çok güzeldi,” dedi. Beren Altın da “Yaz okulu sayesinde birçok yeni şey öğrendik. Denize gelmek harikaydı,” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

10-14 yaş grubundan Yaman Güler ise, “Müzik, seramik ve satranç atölyeleri çok ilgimi çekti. Bu deniz etkinliği bizi daha da kaynaştırdı. Çok teşekkür ederim,” diyerek duygularını paylaştı.

Konak Belediyesi’nin çocuklara yaz boyunca sunduğu bu zengin içerikli program, hem eğitici hem eğlenceli yönüyle büyük beğeni topladı.