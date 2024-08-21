CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, orman yangınları nedeniyle meydana gelen kayıpları telafi etmek için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini açıkladı. Sancaklı Mahallesi'nde yangından etkilenen vatandaşlarla buluşan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yamanlar Dağı'nda kayıp büyük

Zeybek, yaptığı açıklamada Yamanlar Dağı bölgesinde 3 bin 41 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti. Orman yangınlarına karşı etkili havadan müdahalenin önemine dikkat çeken Zeybek, "Türkiye'de engebeli ve kıraç topraklar üzerindeki orman yangınları, uçak ve helikopter desteğiyle söndürülemediğinde tüm orman varlığı yok oluyor. Ağaç varlığını korumak için helikopter ve uçak sayısını artırmalısınız" dedi.

İtfaiye memuru talepleri yanıtsız kaldı

CHP'li belediyelerin itfaiye memuru almak için İçişleri Bakanlığına yaptıkları başvuruların yanıtsız kaldığını iddia eden Zeybek, bu taleplere en kısa sürede olumlu cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yangından etkilenen bölgelerdeki vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Zeybek, "Orman yangınlarındaki kayıpları giderme konusunda bütün gücümüzle destek olacağız. Büyükşehir belediyemiz, meraların yanması nedeniyle acil ihtiyaç olan yem ve diğer ürünleri bölgeye ulaştırdı. Ayrıca maddi kayba uğramış köylülerimizle ilgili her türlü hukuki desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Zeybek'e Sancaklı Mahallesi'ndeki ziyaretinde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Ziyaretler devam ediyor

Zeybek ve Kaya, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti. Bu ziyaret, CHP'nin toplumsal olaylara duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.