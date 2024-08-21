Kıbrıs adasının ikiye bölünmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası alanda tanınmaması, karmaşık bir tarih ve uluslararası politika sonucunda şekillenmiş bir durumdur. Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a düzenlediği harekatın ardından, adanın kuzeyinde kurulan KKTC, bağımsızlık ilanına rağmen uluslararası alanda tanınmayan bir devlet olarak kalmıştır.

Tarihi arka plan

Kıbrıs adası, 307 yıl süren Osmanlı hakimiyetinin ardından 1878 yılında İngiltere himayesine geçmiştir. Ada üzerinde Rumlar ve Türkler dağınık şekilde yaşamaktadır. 1950'lerde, Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi amacıyla örgütlenen EOKA hareketi güçlenmiş ve adada şiddet olayları artmıştır. Türk tarafı ise “Ya taksim, ya ölüm” sloganıyla adanın bir kısmının Türkiye’ye bağlanmasını talep etmiştir.

1960 yılında, adadaki iki halkın eşitliğini temel alan Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu ve İngiltere, Türkiye ve Yunanistan garantör ülke olarak belirlendi. Ancak, adadaki Rum kesimi, Türklerin eşit haklarına karşı çıkarak, Yunanistan ile birleşme söylemlerini yeniden gündeme getirdi. 1963 yılında, Rum lideri Başkan Makarios tarafından Türklere verilen haklar kaldırıldı ve karşılıklı şiddet olayları arttı.

1974 Harekatı ve sonrası

15 Temmuz 1974’te, Yunan askeri cuntasının desteklediği EOKA lideri Nikos Sampson tarafından gerçekleştirilen darbe, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hedefini güdüyordu. Türkiye, adadaki Türklerin güvenliğini sağlamak amacıyla 20 Temmuz 1974’te askeri harekat başlattı. Harekat sonucunda adanın %37’lik kısmı Türkiye'nin kontrolüne geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1983 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ancak, uluslararası alanda KKTC'yi tanıyan ülke bulunmamaktadır. Bangladeş, kısa bir süre için KKTC'yi tanıdıysa da, ABD'nin baskısıyla bu kararını geri çekmiştir.

Uluslararası tanınmama nedenleri

KKTC'nin uluslararası alanda tanınmamasının başlıca nedeni, Birleşmiş Milletler ve çoğu ülkenin bu bölgenin statüsünü "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak kabul etmesidir. KKTC'nin bağımsızlık ilanı, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde kabul edilmemiştir. Türkiye dışında sadece bazı ülkeler KKTC’yi tanımaktadır ve bu tanıma da uluslararası baskılar ve ilişkiler nedeniyle sınırlıdır.

Sonuç olarak, KKTC'nin tanınmama durumu, adanın tarihi karmaşıklığı, uluslararası ilişkiler ve politik hesaplaşmalar sonucunda oluşmuş bir durumdur. Kıbrıs meselesi, uluslararası diplomasi ve hukuk açısından çözülmesi zor bir problem olarak devam etmektedir.