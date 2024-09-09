Haber Ekspres gazetesinden Burcu Yanar'ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, 9 Eylül’de düzenlediği törenle iki önemli tarihi olayı bir arada kutladı. CHP’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı vesilesiyle Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, hem CHP’nin hem de İzmir’in tarihindeki bu anlamlı günler coşkuyla anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, törenlerde yaptıkları konuşmalarda, 9 Eylül’ün hem şehir hem de parti için taşıdığı önemi vurguladılar.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, CHP’nin kuruluşunun 101. ve İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümleri sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunum ve kutlama töreni düzenledi.

Tugay: Mücadeleyi kesintisiz sürdüyoruz

Törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “9 Eylül bizim için çifte anlam taşıyor. Hem şehrimizin kurtuluşu dolayısıyla kurtuluş savaşı mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün ama aynı zamanda hepimizin bir üyesi olduğu CHP’nin de kuruluş günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk acaba bilerek mi bu güne denk getirdi diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle yaptı çünkü CHP sıradan bir parti değil. Dünyanın en eski ve en köklü partilerinden biridir bu doğru ama bugün sahip olduğumuz Cumhuriyet’in tüm değerlerini kuran ve kuruluşundan bu güne kadar sahiplenen o mücadeleyi kesintisiz olarak sürdüren bir siyasi harekettir” ifadelerine yer verdi.

Aslanoğlu: İzmir çifte bayram kutluyor

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Bugün İzmir’de çifte bayramı kutluyoruz. Bu 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 102. Ve CHP’nin kuruluşunun 101. Kuruluş yıldönümlerinin coşkusunu yaşıyoruz. Memleketin en nadide şehrinde kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bir başka sevdiği İzmir’de düşmana son darbenin vurulduğu kutsal topraklardayız” dedi.