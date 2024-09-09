Teknoloji devi Palantir Technologies (PLTR) ve enerji devi BP (BP), yeni bir yapay zekâ ortaklığı ile güçlerini birleştiriyor. İki şirket, Palantir’in ileri yapay zekâ yeteneklerine sahip AIP yazılımını kullanarak BP’nin operasyonlarında daha etkili ve hızlı kararlar almasını sağlamayı amaçlıyor. Bu yeni anlaşma, şirketlerin 2014 yılından bu yana süregelen işbirliğini daha ileri bir boyuta taşıyor.

Ortaklığın temel hedefleri

Palantir’in AIP (Artificial Intelligence Platform) yazılımı, BP’nin petrol ve gaz üretim operasyonlarını geliştirmeye odaklanacak. BP, bu yazılımı kullanarak büyük dil modellerinden faydalanacak ve otomatik veri analiziyle insan kararlarını hızlandırmayı ve iyileştirmeyi hedefliyor. Bu teknoloji, veri tabanlı öneriler sunarak BP’nin operasyonel verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Yapay zekâ destekli karar alma süreci

Ortaklık kapsamında BP, yapay zekâdan elde edilen analizlere dayalı önerilerle operasyonel süreçlerini optimize edecek. Palantir’in AIP yazılımı, özellikle büyük miktardaki veriyi analiz ederek güvenli ve etkili bir şekilde eylem planları sunacak. Bu, enerji devinin daha hızlı ve doğru kararlar almasına olanak tanıyacak.

Geçmişten gelen işbirliği

BP ve Palantir’in işbirliği 2014 yılına kadar uzanıyor. O tarihten bu yana, Palantir’in yazılım çözümleri BP’nin petrol ve gaz üretim süreçlerine entegrasyon sağladı. Bu yeni beş yıllık stratejik ortaklık ise, önceki deneyimlerin üzerine inşa edilerek daha gelişmiş yapay zekâ uygulamalarını devreye sokmayı hedefliyor.