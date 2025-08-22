İstanbul Beyoğlu Belediyesi’nde, tutuklanan Başkan İnan Güney’in yerine yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu galip geldi. Meclis salonunda zaman zaman tartışmaların yaşandığı seçim, 4. turda sonuçlandı.

2 Aday Yarıştı

Beyoğlu Belediye Meclisi’nde 17 CHP’li, 11 AK Partili, 2 MHP’li ve 1 bağımsız üye bulunuyor. Başkan vekilliği için CHP Sefer Karaahmetoğlu’nu, AK Parti ise Süleyman Baba’yı aday gösterdi.

CHP’liler Slogana Başladı

Seçim öncesinde CHP’li üyeler Meclis salonuna girerken, “İnan Güney onurumuzdur” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Seçim Öncesi Tartışmalar

Oturum başlamadan CHP ve AK Parti grubu arasında seçim güvenliği konusunda tartışmalar yaşandı. AK Parti, salondaki güvenlik kameralarının gizliliğin ihlali gerekçesiyle kapatılmasını talep etti. Talep kabul edilmese de kameraların yönlerinin değiştirilmesine karar verildi.

4. Turda Kazanan CHP

Yoğun tartışmaların ardından başlayan oylama, 4. tura kadar uzadı. Kesin sonuçta CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu 16 oy alarak başkan vekili seçildi. AK Parti adayı Süleyman Baba ise 14 oyda kaldı.