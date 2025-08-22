Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Ayçiçeği Festivali sonrası rapçi Emirhan Çakal’a yönelen silahlı saldırının perde arkası ortaya çıktı. Çakal, konser sonrası havalı tüfekle bacağından yaralanırken, saldırgan Faik Duran tutuklandı.

Fotoğraf Talebi Reddedildi, Öfkeyle Saldırdı

Sanatçıyı hastanede ziyaret eden yakın bir arkadaşı, saldırganın olaydan önceki tavrını anlattı. Arkadaşına göre Faik Duran, Çakal ile fotoğraf çektirmek istedi ancak görevliler, sanatçının sahneye çıkmak üzere olduğunu belirterek çekimin o anda mümkün olmadığını söyledi. Bu yanıt, Duran’ı öfkelendirdi.

Alkol Alıp Tekrardan Geldi

Öfkelenen Duran, alandan ayrılıp evine giderek alkol aldı. Ardından eline geçirdiği havalı tüfekle tekrar festival alanına dönüp ateş açtı. Açılan ateş sonucu Çakal bacağından yaralandı ve acilen hastaneye kaldırıldı.

Tutuklama ve Ele Geçirilen Malzemeler

Olayın ardından gözaltına alınan Faik Duran’ın evinde yapılan aramada, havalı tüfek ve 67 saçma ele geçirildi. Şüpheli, “kasten yaralama” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanatçının Durumu

Çakal’a ilk müdahale Hayrabolu Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Ardından İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyat edilen sanatçının sağlık durumu iyi olarak açıklanırken, tedavisinin sürdüğü bildirildi.