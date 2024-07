CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, erken seçim isteyenlerin oranının üç ay içerisinde yüzde 12’den yüzde 57'ye çıktığını söyledi.

CHP lideri Özgür Özel asgari ücret, emekli aylıklarındaki kayıplar, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, vergi paketi ve kira, fatura, yakıt zamları nedeniyle “Geçim yoksa seçim olur” diye erken seçim çağrısı yaparken CHP’nin yaptırdığı anketten dikkat çekici bir sonuç çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, erken seçim tartışmalarına ilişkin nisan ayında yaptırdıkları anketlerin üzerinden geçen üç aya işaret ederek rakamları paylaştı. Buna göre erken seçim isteyenlerin oranı üç ay içinde yüzde 12’den yüzde 57’ye çıktı.

“Milletin talebinin karşısında kimse duramaz”

Ekonomik koşulların erken seçim isteyenlerin sayısını önemli ölçüde artırdığına vurgu yapan Zeybek, “Ekonomik göstergeler toplum davranışları çok hızlı etkiliyor. Biz yerel seçimlerden hemen sonra Nisan ayında yaptığımız anketlerde yüzde 90 civarında ‘artık bir yerel seçim yaptık ve ülke uzunca bir süre bir genel seçim ihtiyacı yoktur’ diyen seçmen kitleleri tam üç ay geçti. Üçüncü ayın sonunda seçim isteyenlerin oranı yüzde 12’den yüzde 57’ye çıktı. Bu ağustos-eylül ayına geldiğimizde çok daha yükselecek gibi gözüküyor. Milletin iradesi ve milletin taleplerinin karşısında hiç kimsenin durma şansı yok” dedi.

Zeybek, tüm çalışanların kademeli vergi sistemiyle birinci ayda aldığı vergi oranıyla, 12. ayda kendisinin ödemekle yükümlü olduğu vergi miktarları yüzünden giderek daha da yoksullaştığına dikkat çekti.

“Emekliden çalınan sermaye gruplarına aktarıldı”

“Ocak ayında 10 bin lirayla 25 kilogram et alabilen bir emekli temmuz ayında 12 bin 500 lirayla 20 kilogram et alabiliyor. Yani tam altı ay içinde beş kilogram et, bu iktidar tarafından emekçilerin emeklilerin cebinden çalındı ve belli sermaye gruplarına bedel olarak aktarıldı” diyen Zeybek, iktidara “kırmızı kart” uyarısında bulundu:

“İktidar partisi aslında içine düştüğü girdaptan çıkma konusunda bir yol bulamıyor. Sadece son üç içinde ekonominin başına getirdiği üç tane farklı bakanın izlediği politikalara baktığımızda tam bir savrulmuşluk ve bu savruluşun sonucunda da geniş kitlelerin sırtına binen ağır yükleri görüyoruz. O nedenle burada tabi tasarruf paketiyle birlikte CHP’li belediyelerin cezalandırılması gayretinin olduğunu apaçık görüyoruz."