Konak Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını yürüttüğü tarihi Kıllıoğlu Hamamı’nda, arkeolojik buluntular nedeniyle durdurulan çalışmalar Koruma Kurulu’nun onayının ardından yeniden başladı.
Osmanlı dönemine ait mimari özellikler taşıyan yapının projesi, tarihi dokuya uygun şekilde revize edildi. Yeni proje, İzmir Valiliği’nden yüzde 70 oranında katkı payı alarak desteklendi.
Proje revize edildi, yeniden ihaleye çıkıldı
Restorasyon süreci, Koruma Kurulu onayının ardından tekrar ihaleye çıkarıldı. İhalenin tamamlanmasıyla birlikte yüklenici firmaya teslim edilen yapıdaki restorasyon uygulamaları hız kazandı.
Temmuz’da tamamlanması planlanıyor
Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Kıllıoğlu Hamamı’nda süren çalışmalar kapsamında şu işlemler yürütülüyor:
Derz sökümü ve yapımı
Enjeksiyon uygulamaları
Sıva işlemleri
Sözleşme bedeli 2 milyon 994 bin 629 TL olarak belirlenen restorasyonun, Temmuz 2025 itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.