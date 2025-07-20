CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de artan iflas, konkordato ve icra dosyalarına ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. Gürer, "Fabrikalar satılıyor, şirketler kapanıyor. Bu sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir krize dönüşmüş durumda" dedi.



6 Fabrika Temmuzda İcradan Satışa Çıktı

CHP'li Ömer Fethi Gürer, yalnızca Temmuz 2025’te Türkiye genelinde 6 fabrikanın icra yoluyla satışa çıkarıldığını açıkladı. İcralık fabrikalar şunlar:

Afyonkarahisar – Makine Sanayi

Buldan – Tekstil Fabrikası

Salihli – Gıda ve İçecek Sanayi

Seydişehir – Tarım Ürünleri Tesisi

Gaziantep (2 ayrı tesis) – Tarım ve Tekstil Fabrikaları

Gürer, “Ülkenin dört bir yanında onlarca işçi çalıştıran, üretime katkı sunan tesisler kapanıyor veya el değiştiriyor. Bu tablo, ekonomik daralmanın açık göstergesi” dedi.

2025’in İlk Yarısında 2.776 Konkordato Başvurusu

Gürer’in paylaştığı verilere göre, 2025 yılının ilk 6 ayında konkordato talebinde bulunan şirket sayısı 2.776’ya ulaştı. Sadece Haziran 2025’te:

541 başvuru yapıldı

292’sine geçici mühlet, 132’sine kesin mühlet verildi

91 başvuru reddedildi

19 başvuru doğrudan iflasla sonuçlandı

7 dosya onaylandı

Gürer, bu verilerin “şirketlerin borçlarını çeviremediğini ve konkordato yolunu son çare olarak seçtiğini” gösterdiğini belirtti.

Şirket Kapanışları Artıyor, Kuruluşlar Geriliyor

CHP’li vekil, 2025’in ilk 6 ayında:

Kurulan şirket sayısının geçen yıla göre %0,9

Kooperatif sayısının ise %24,9 azaldığını

Buna karşılık kapanan şirket sayısının %14,6

Kooperatiflerin %6,4 oranında arttığını aktardı.

Haziran 2025 özelinde ise:

Kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %27,1

Kapanan gerçek kişi işletmeler %28,5

Kapanan kooperatifler %12,2 oranında yükseldi.

Kurulan şirket sayılarında da ciddi bir düşüş yaşandı:

Kurulan şirketler: %16,4 azalma

Gerçek kişi işletmeleri: %19,9 azalma

Kooperatifler: %29,3 azalma

Haziran’da 14 Binden Fazla Şirket Kapandı

Gürer, Haziran 2025’te 14.092 şirketin kapandığını, bu sayının Mayıs 2025’te 11.382 olduğunu belirtti. “Sadece bir ayda kapanan şirket sayısı yaklaşık 2.700 arttı” dedi.

“Ekonomik Kriz Artık Toplumsal Boyutta”

Gürer, mevcut tabloyu şöyle değerlendirdi:

“Kriz artık bireysel değil, kitlesel bir hâl aldı. Fabrikalar kapanıyor, kooperatifler dağılıyor. Bu tablo, üretimin durma noktasına geldiğini, işsizliğin ve borç yükünün arttığını gösteriyor.”

775 Bin Kredi Kartı Borçlusu İcralık Oldu

Gürer, 2025’in ilk 5 ayında:

775 bin 160 kişi kredi kartı borcunu

636 bin 860 kişi bireysel kredi borcunu ödeyemediği için icralık oldu.

Bu veriler, “Türkiye’de ekonominin artık yalnızca rakamlarla değil, sokakta, fabrikada, tarlada ve dükkânda hissedilen bir sorun haline geldiğini” gösteriyor.