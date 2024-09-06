Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 20. Olağanüstü Kurultayı'nı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünde başlattı. Kurultay, "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adıyla anılacak ve ATO Congressium'da gerçekleştirilecek.

Tüzük değişiklikleri görüşülecek

Bu toplantıda, CHP tüzüğünde yaklaşık 20 maddenin değiştirilmesi planlanıyor. Tüzük değişikliklerinin detayları ve oylama süreci, kurultayın önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Katılımcılar ve protokol düzeni

Kurultaya delegeler, onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar katılacak. Katılımcıların oturma düzeni isimlere özel olarak ayrıldı. Protokolde CHP’nin önceki genel başkanlarına ve önemli davetçilere özel yerler ayrıldı. Bunlar arasında Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ve eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü de bulunuyor.

Açılış konuşması ve divan başkanlığı

Kurultay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Divan Başkanlığı'na ise Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in seçilmesi öngörülüyor. Toplantıda dijital panolarda partinin sloganları ve video klipleri gösterilecek.