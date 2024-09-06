Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, eski patronu tarafından silahla yaralanan Mehmet Yılmaz (28), hastanede verdiği yaşam mücadelesini 166 gün sonra kaybetti. Olay, 24 Mart’ta Sevindik Mahallesi Eskihisar Parkı’nda meydana geldi.

Saldırının detayları

Sevindik Mahallesi Eskihisar Parkı’nda, Mehmet Yılmaz, eski patronu M.G. (50) ile birlikte parkta oturduğu sırada, M.G. eşi Ümmü G. (48) ile parka gelmişti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada M.G., yanında taşıdığı silahla hem Ümmü G. hem de Mehmet Yılmaz’ı yaraladı.

166 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yılmaz, 166 gün süren tedavi sürecinin sonunda, dün gece özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Denizli’nin Çal ilçesinde toprağa verilecek.

Saldırgan tutuklanmıştı

Saldırıda yaralanan Ümmü G., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı olan Mehmet Yılmaz tedaviye alınmıştı. M.G., polis ekiplerince yakalanarak mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmıştı.