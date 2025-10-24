Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yönelik, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultayın iptaline ilişkin dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görüldü. Mahkeme, ‘mutlak butlan’ davasını reddetti.

Davada, kurultaylarda "şaibe, usulsüzlük ve delege iradesinin sakatlanması" iddiaları ele alındı. Saat 10.00’da başlayan duruşmada hakim, dosyadaki belgeleri inceledi. Davacı taraf, karar beklediklerini belirtti.

Davacı vekilinden “mutlak butlan” vurgusu

Davacı vekili Avukat Onur Yusuf Üregen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Üregen, “Kurultay mutlak butlanla batıldır. Hukuken korunabilir bir sonuç ortaya çıkmamıştır. İradenin ve hukuk düzeninin ortadan kalktığı bir sürecin yaptırımsız kalması düşünülemez” dedi.

CHP’nin avukatı: “Türk hukuk müktesebatı davanın reddini gerektiriyor”

CHP avukatı Çağlar Çağlayan, mahkemede yaptığı savunmada, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarının davanın reddi yönünde olduğunu vurguladı.

Çağlayan, “Hiçbir davacının husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Bir partiye üye olmayan kişinin, parti iç hukukuna ilişkin istemde bulunması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Avukat Çağlayan, aynı hukuki temele dayanan benzer davaların da daha önce reddedildiğini hatırlatarak, “Bu davanın amacı kongrelerin yenilenmesi değil, partiyi kimin yöneteceğine mahkemenin karar vermesidir. Ancak kurultaylar yapılmış ve delegelerin iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Bu nedenle dava konusuz kalmıştır” dedi.