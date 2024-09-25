Sosyal medyada yayımlanan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntüleri hakkında yargılama süreci başladı. Dava, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülürken, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de bulunduğu 22 sanık hakim karşısına çıktı.

Duruşmada altı tutuksuz sanık hazır bulunurken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de izleyici olarak salonda yer aldı. Duruşma, kimlik tespitinin yapılmasıyla devam ediyor.

İddianamenin detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP’nin 2019 yılında başlattığı ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ isimli bağış kampanyasına dair usulsüzlükler belirtildi. İddianamede, kanuna aykırı bir şekilde bağış toplandığı ve bu bağışların satıcıya elden teslim edildiği ifade edildi.

Ayrıca, Sarıyer Ayazağa Mahallesi’ndeki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketinin yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından CHP’ye satıldığı, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu vurgulandı. Taşınmazların toplam bedeli 24 milyon 369 bin TL olarak kaydedildi.

Bağış sürecine eleştiri

İddianamede, 15 milyon 510 bin liranın satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılandığı ve bağışların hangi usullerle toplandığına dair belirsizlikler olduğu ifade edildi. Ayrıca, bağış yapanların makbuz alması gerektiği, bunun yerine yeterli bilgi ve belgelerin sunulmadığı da belirtildi.

Ceza talepleri

Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet etmekle suçlanan 22 şüphelinin, kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması suçlarından 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.