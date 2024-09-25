UEFA, 2027 yılına ait Şampiyonlar Ligi finali için önemli bir karar aldı. Milano’daki ünlü San Siro Stadyumu, planlanan tadilat işlemlerinin tamamlanması konusunda Milano Belediyesi tarafından garanti verilmediği için finalin ev sahipliğini kaybetti.

UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin nerede oynanacağını 2025 yılında açıklayacak. Bu sezonun Şampiyonlar Ligi finali ise Bayern Münih'in stadyumu olan Allianz Arena'da gerçekleştirilecek.

San Siro Stadyumu, tadilat sürecinin belirsizliği nedeniyle tarihi bir finali kaybetmiş oldu. Şimdi gözler, UEFA'nın 2027 finali için belirleyeceği yeni stadyuma çevrildi.