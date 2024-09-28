CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin genel merkezinin bahçesinde gömülen kedi Şero hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 20 yıl önce parti genel merkezinin inşaatında doğan Şero, annesi ve kardeşlerinden ayrılarak şantiyede büyümüştü. Özel, "İnşaat tamamlandığında binaya girdi ve bir daha ayrılmadı," dedi.

Şero’nun Partideki Yeri

Özel, Şero’nun genel başkanlarla olan ilişkisini de anlatarak, "Deniz Bey ve Kemal Bey’in odasına gidip asansöre binerdi. 12. kat olmadan inmezdi," ifadelerini kullandı. Şero’nun son 10 ayını veteriner kliniğinde geçirdiğini belirten Özel, "Kelimenin tam anlamıyla partinin sahibiydi. Çok iyi ve uzun yaşadı," dedi.

Kedi Şero'nun Anısı

Özel, "Türkiye siyasetinde bir yeri var, Twitter hesabı bile vardı. Bugün değilse yarın olacaktı," diyerek, Şero'nun vefatını herkesin beklediğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da üzüntüyle yanıt verdiğini belirten Özel, "Şero’yu özleyeceğiz," dedi.