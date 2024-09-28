2024 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası, Fethiye'de gerçekleştirilen final ayağıyla son buluyor. Beşkaza Meydanı'nda verilen magazin startıyla başlayan etkinlik, Akdeniz Off-Road Park'ta devam edecek. Yarış, prestij, usta, hobi, gençler, veteran ve kadınlar kategorilerinde 44 sporcunun kıyasıya rekabetine ev sahipliği yapacak.

Fethiye'de zorlu mücadele

Yarışlar, Fethiye'nin doğal güzellikleri arasında, zorlu parkurlarda gerçekleştirilecek. Yarışlar yarın saat 11.00’de başlayacak ve sezonun şampiyonları bu etapta belirlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Fethiye Orman Spor Kulübü Derneği, federasyonumuzla iş birliği içerisinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final etabını düzenliyoruz. 44 sporcu, teknik kontrollerini tamamladı ve Akdeniz Off-Road Park'ta mücadele edecekler” ifadelerini kullandı.

Fethiye'nin spor merkezi olma hedefi

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ise, Fethiye'nin spor merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Yiğit, “Fethiye, bir turizm şehri olmasının yanı sıra artık bir spor şehri olma özelliği taşıyor. Enduro branşında bir marka haline geldik. Şampiyonanın ardından Fethiye Spor Festivali başlayacak ve Babadağ Ultra Yarışları'na da ev sahipliği yapacağız. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.