CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti. İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada demokrasi vurgusu yaptı.

Tebrik Mesajı

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkı bugün özgür iradesiyle bir kez daha demokrasiye olan inancını göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum.”

Kıbrıs Meselesine Vurgu

Mesajında Kıbrıs meselesine de değinen İmamoğlu, Erhürman’ın bilgisi ve uzlaşıya dayalı yaklaşımıyla bu dönemde önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Ayrıca, Güney Kıbrıs Yönetimi’nden de adil ve yapıcı bir tutum beklediğini ifade etti.

Meşru Hakların Savunulması

İmamoğlu, Kıbrıs meselesinin yalnızca toprak veya statü meselesi olmadığını, aynı zamanda onur, eşitlik ve varlık mücadelesi anlamına geldiğini vurguladı. Açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve egemenliğinin yanında olduklarını belirtti.