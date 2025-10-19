Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı hava etkisinin süreceğini duyurdu. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Hafta Başında Hava Durumu

Haftanın ilk günü, yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Güney Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Sarı Kodlu Uyarılar

Meteoroloji, Artvin, Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bölgede ani sel ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olunması istendi.

Salı ve Çarşamba Tahmini

Salı günü yağış etkisini artıracak; Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak görülecek. Kıyı Ege, Siirt, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı var.

Çarşamba günü yağış alanı genişleyerek Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük kısmını kapsayacak. Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli yağış etkili olacak.

Sıcaklık ve Genel Durum

Yağış sonrası kuzey bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklık mevsim değerlerinde seyredecek.

3 Büyük İl İçin Hava Tahmini