Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Tüzük Kurultayı’nın resmi açılışını Sivas Kongresi’nin 105. yıldönümünde gerçekleştirdi. Kurultayda ön seçim, genel başkan kontenjanı ve görev sınırlamaları en tartışmalı konular arasında yer alıyor.

Özgür Özel'den kurultay açılışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas’ta düzenlenen ‘İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nın açılış konuşmasını yaparak, parti içi reformlara yönelik mesajlar verdi. Kurultay, CHP’nin son 10 ayda yaptığı çalışmaları özetleyen sinevizyon gösterimiyle başladı. Genel başkan, kurultayın öncelikli hedefinin partinin tüzüğünde değişiklikler yapmak olduğunu belirtti.

Gökan Zeybek oybirliği ile seçildi

Kurultayın divan başkanlığına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek oybirliği ile seçildi. CHP’nin yerel seçim başarılarına dair videolar, kurultay salonunda dijital ekranlardan yayınlandı. Ayrıca, kurultay için ‘Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin kalesi’ temalı yeni bir şarkı da hazırlanarak partililere sunuldu.

Kurultayda tartışılacak değişiklikler

Kurultayda en çok gündeme gelecek maddelerden biri, milletvekili adaylarının belirlenmesinde genel başkanın kontenjanının yüzde 15’e çıkarılması olacak. Bu düzenleme, parti içi demokrasiyi zedeleyeceği endişesiyle eleştiriliyor. Özgür Özel, kontenjan hakkının gençlik, kadın kolları ve Meclis grubunca kullanılacağını savunarak, değişikliğin gerekliliğini vurguladı.

Ön seçim zorunluluğunun kaldırılması ve karma bir sistemin benimsenmesi de kurultayın diğer önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bazı partililer ise hakim denetiminde ön seçim yapılmasında ısrarcı.

Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı

CHP’nin önceki genel başkanlarından Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın kurultayda hazır bulunurken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun isminin yer aldığı koltuğa bir süre sonra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke oturdu.

Program çalışmaları sürüyor

Tüzük değişikliklerinin ardından Cumartesi ve Pazar günü, CHP’nin yeni parti programı hazırlığına yönelik çalıştaylar düzenlenecek. ‘Demokrasi ve adalet’, ‘sosyal refah’, ‘dış politika’ gibi başlıklar altında gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantılarıyla CHP’nin gelecekteki stratejisi şekillendirilecek.

PM ve MYK değişiklikleri gündemde mi?

Parti kulislerinde tüzük değişikliğinin ardından Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) değişiklik yapılabileceği konuşuluyor. Olağanüstü kurultay süreci ile PM’nin yenilenmesi ve MYK’daki görevlerin revize edilmesi ihtimali parti içindeki en sıcak konulardan biri olarak dikkat çekiyor.