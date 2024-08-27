Müzikseverler, Skapova'nın enerjik performansını 6 Kasım 2024, Çarşamba günü saat 22:00'de Hayal Kahvesi İzmir'de izleme fırsatı bulacak. Alternatif müziğin önde gelen gruplarından biri olan Skapova, dinamik sahne şovu ve etkileyici repertuarıyla dikkat çekecek.

Hayal Kahvesi İzmir'in müzik severler için sunduğu bu özel gecede, Skapova'nın enerjik performansı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlik, İzmir'in canlı müzik atmosferinde müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.