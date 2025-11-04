CHP Ümraniye mitingi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan protesto mitinglerinin 66’ncı halkası olacak. İstanbul İl Başkanlığı, mitingin Ümraniye’de düzenleneceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul ilçelerinde devam eden mitinglerin yeni adresinin Ümraniye olduğunu duyurdu. Parti, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok il ve ilçede geniş katılımlı mitingler düzenliyor.

CHP İl Başkanlığı’nın açıklamasında, tüm yurttaşlara çağrı yapıldı:

“İrademiz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz.”