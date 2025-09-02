Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin seviyelerini belirlemek için seviye tespit sınavlarını 3 Eylül Çarşamba günü tamamlayacak. Sınav sonuçlarının ardından öğrenciler, bilgi düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilecek.

Ders programı gruplara göre düzenlendi

ÇİBEM’de eğitimler öğrenci gruplarına göre planlandı. LGS hazırlık öğrencileri pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri derslere katılırken, 12. sınıf ve mezun öğrenciler için YKS hazırlık dersleri haftanın her günü işlenecek. 12. sınıflar haftada 15 saat, mezun öğrenciler ise 20 saat eğitim alacak. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri ise haftada 6 saat ders görecek. Müfredatta Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve İngilizce dersleri bulunuyor.

Deneme sınavları ve rehberlik hizmetleri ücretsiz

ÇİBEM’de derslerin yanı sıra rehberlik hizmetleri ve deneme sınavları da ücretsiz sunuluyor. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri 8 sıralı deneme sınavlarına girerken, LGS ve YKS gruplarına ek olarak 12 genel deneme sınavı uygulanacak.

Uzman kadro ile eğitim

Çiğli’de ikamet eden veya ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler için hizmet veren ÇİBEM’de bu yıl 29 öğretmen ve 2 idareci görev yapıyor. Merkezi kullanan öğrenciler, akademik başarılarını artırırken ailelerin ekonomik yükü de hafifliyor.

Başkan Yıldız: “Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır”

ÇİBEM’in yeni dönemi hakkında değerlendirmede bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi:

“ÇİBEM, yalnızca bir eğitim merkezi değil; fırsat eşitliği, dayanışma ve geleceğe umutla bakmanın somut örneğidir. Ücretsiz eğitim desteğimizle öğrencilerimizin başarılarını artırmayı, ailelerimizin üzerindeki ekonomik yükü azaltmayı hedefliyoruz. Bu yıl 29 öğretmen ve idarecimizle birlikte 850 öğrencimize dokunacağız. Onların sınav başarısı kadar, hayata daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmaları bizim için en büyük mutluluktur. Çünkü çocuklarımızın eğitimine yapılan yatırım, Çiğli’nin ve ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır.”