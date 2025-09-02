Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi iş birliğiyle Dünya Barış Günü dolayısıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir etkinlik düzenledi. Basın açıklamasına Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra CHP İzmir Milletvekili geçmiş dönem temsilcisi Musa Çam, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Tevfik Türk, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Oktay Çaparoğlu, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte barışın simgesi beyaz güvercinler gökyüzüne salındı.

Barış sadece silahların susması değildir

Başkan Mutlu, konuşmasında barışın yalnızca savaşın sona ermesiyle sağlanamayacağını belirterek, “Barış, adaletin tesis edilmesi, eşitliğin sağlanması, insanların korkusuzca yaşaması ve çocuklarımızın yarınlara umutla bakabilmesi demektir. Demokrasi ve adalet olmadan, özgürlükler güvence altına alınmadan barış eksik ve kırılgan olur. Bizler insanlık adına barışı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kent konseylerinden ortak mesaj

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözüne atıfta bulunarak, “Barış için adalet, eşitlik ve özgürlük şarttır. Bu değerler sadece bir kent için değil, tüm dünya ulusları için geçerlidir. Kent konseyleri olarak dayanışma ve katılımcılık ilkelerini hayata geçirdikçe barışı da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Adalet ve huzur barışın temelidir

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ise barışın ön koşulunun adalet ve huzur olduğunu vurguladı. “Adalet sağlanmadığı sürece toplumsal barışı tesis etmek mümkün değil. Kadın-erkek eşitliği, çocuk hakları, doğa koruma ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda adalet sağlanmadan kalıcı bir barış olamaz” dedi.

Barışı savunmak için bir aradayız

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Dünya Barış Günü’nün tarihsel önemine değinerek, “1 Eylül, insanlığın savaşların yarattığı yıkımlardan ders çıkardığı ve barışa ihtiyaç duyduğu gündür. Savaş sadece cephede değil; yoksulluk, sömürü ve baskılarla da devam ediyor. Bu nedenle barış mücadelesi aynı zamanda emek, çevre ve özgürlük mücadelesidir” dedi.

Etkinlik, katılımcıların barış mesajını birlikte haykırması ve beyaz güvercinlerin gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.