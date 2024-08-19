Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden çevre ülkelere yayılan maymun çiçeği hastalığına karşı çiçek aşısının bağışıklık sağladığına dair iddialar, çiçek aşısı ile su çiçeği aşısı arasındaki farkları merak ettirdi. Bu yazıda, her iki aşı ve ilgili hastalıklar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Çiçek aşısı nedir?

Çiçek aşısı, variola virüsünün neden olduğu çiçek hastalığına karşı geliştirilen bir aşı türüdür. 1796 yılında İngiliz doktor Edward Jenner tarafından geliştirilen bu aşı, dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne yol açan çiçek hastalığının eradike edilmesini sağlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1980 yılında çiçek hastalığının dünya genelinde sona erdiğini duyurduktan sonra, çiçek aşısının üretimi sonlandırılmıştır.

Çiçek aşısı ve su çiçeği aşısı, farklı hastalıklara karşı koruma sağlamak için uygulanır:

Çiçek Aşısı: Variola virüsünün neden olduğu çiçek hastalığından korunmak amacıyla geliştirilmiştir. Çiçek hastalığı, tarih boyunca ciddi salgınlara ve yüksek ölüm oranlarına yol açmıştır

Su Çiçeği Aşısı: Varicella zoster virüsünün neden olduğu su çiçeği hastalığına karşı koruma sağlar. Su çiçeği genellikle çocuklarda hafif seyreden bir hastalık olup, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Su Çiçeği ve Maymun Çiçeği farkı

Su çiçeği ve maymun çiçeği hastalıkları semptomları açısından benzerlik gösterebilir, ancak aralarındaki farklar belirgindir:

Su Çiçeği: Genellikle çocuklarda hafif seyreden, kaşıntılı döküntülerle kendini gösterir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.



Maymun Çiçeği: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden yayılan ve temas yoluyla bulaşan maymun çiçeği hastalığı, su çiçeğine göre daha ciddi bir sağlık tehdidi olarak kabul edilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ve çocuklarda daha şiddetli seyredebilir.

Çiçek aşısı neden kaldırıldı?

Çiçek aşısının üretimi, çiçek hastalığının dünya genelinde eradike edilmesi sonucunda 1980 yılında sonlandırılmıştır. Bu aşı, hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasıyla birlikte üretimden kaldırılmıştır.

Çiçek aşısı, Türkiye'ye ilk kez 1885 yılında getirilmiştir. 1892 yılında ise, ilk Çiçek Aşısı Üretim Merkezi (Telkihhâne-i Şâhâne), Miralay Hüseyin Remzi Bey tarafından kurulmuştur.