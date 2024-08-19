Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, şirketin 2025'ten itibaren Türkiye'ye sedan otomobil getirmeyeceğini açıkladı. Çin'de üretilen sedan modellerin Türkiye'ye ithalatı, yeni gümrük vergileri nedeniyle durdurulacak.

Volvo'nun sedan kararı

Volvo Car Türkiye, 2025 yılı itibarıyla Türkiye pazarına sedan otomobil getirmeme kararı aldı. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, bu kararın arkasında Çin’de üretilen sedan modellerin ithalatında artan gümrük vergilerinin bulunduğunu belirtti. Temmuz 2024'ten itibaren Çin’den ithal edilen tüm otomobiller için geçerli olan yüzde 40’lık ek vergi, Volvo’nun bu adımı atmasında etkili oldu.

Elektrikli sedan modellerin gelişi bekleniyor

Emiroğlu’nun açıklamalarına göre, Türkiye'de sedan otomobil satışı, elektrikli sedan modellerin piyasaya çıkmasına kadar durdurulacak. Volvo, uzun zamandır 2030 itibarıyla tamamen elektrikli araç satan bir marka olmayı hedefliyor. Ancak şirket, bu geçişi aceleye getirmek istemiyor ve mevcut hibrit araçlarına olan talebi karşılamaya devam ediyor.

Volvo'nun elektrikli geleceği ve hibrit stratejisi

Volvo, küresel çapta elektrikli araçlar konusunda önemli adımlar atarken, hibrit araçlarına olan yatırımlarını da sürdürüyor. Şirketin CEO’su Jim Rowan, hibrit araçların popülerliğini koruduğunu ve bu nedenle hibrit ürün grubuna yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Volvo'nun eski CTO'su Henrick Green ise, içten yanmalı motorlara sahip araçların uzun vadeli bir geleceği olmadığını dile getirerek, markanın elektrikli araçlara odaklandığını vurguladı.

2025'te Türkiye'de satışa sunulacak modeller

Volvo, 2025 yılında Türkiye pazarına Belçika üretimi olan EX30 modelini getirecek. Bu model, markanın elektrikli araçlara olan bağlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Şirket, küresel otomobil satışlarının yüzde 50'sinin 2025 yılına kadar elektrikli olmasını hedefliyor. Ancak hibrit araçların da uzun bir süre daha Volvo’nun ürün yelpazesinde yer alacağı açıkça ifade ediliyor.