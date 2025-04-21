NOW ekranlarında başlayacak olan Çift Kişilik Oda dizisine Batuhan Ekşi de katıldı. Ünlü oyuncu, dizide 'avukat Teoman' karakterini canlandıracak.

Yakında NOW ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Çift Kişilik Oda dizisi, başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan ile şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımının ardından dizinin kadrosuna bir isim daha katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu Batuhan Ekşi, dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosu büyüyor

Popüler Güney Kore dizisi King The Land’ın uyarlaması olan Çift Kişilik Oda, NOW ekranlarında yayınlanacak. Dizi, başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (Kaan) ve Devrim Özkan (Nilüfer) ile izleyicilerle buluşacak. Mayıs ayında başlayacak olan dizinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu üstlenirken, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor.

Çift Kişilik Oda, romantik komedi türünde bir dizi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve dizinin oyuncu kadrosu da büyümeye devam etmişti.

Batuhan Ekşi kadroya dahil oldu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu Batuhan Ekşi, Çift Kişilik Oda dizisinin oyuncu kadrosuna son katılan isim oldu. Ekşi, dizide ‘avukat Teoman’ karakterini canlandıracak. Bu yeni katılım, dizinin oyuncu kadrosundaki ilginç dinamikleri daha da artıracak.

Önceki günlerde de diziye Eslem Akar, Onur Büyüktopçu, Ayşe Tunaboylu, Serkan Tınmaz ve Levent Ülgen gibi ünlü isimler dahil olmuştu. Bu geniş oyuncu kadrosu, dizinin merakla beklenmesini sağlayan unsurlardan biri haline geldi.

Mayıs ayında yayına başlayacak

Çift Kişilik Oda dizisi, mayıs ayında NOW ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler, başrollerdeki Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın yanı sıra, Batuhan Ekşi gibi yeni isimlerin de performanslarını izleyecek. Romantik komedi türündeki dizi, izleyicileri eğlenceli bir hikâyeye davet ediyor.