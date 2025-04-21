İslam Memiş, altın almak isteyen yatırımcılara bu hafta için uyarılarda bulundu. Trump’ın vergi kararları ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın fiyatları yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı ek vergi kararları sonrası ons altın rekor seviyelere ulaşmıştı. Yatırımcılar, altın alıp almamak konusunda endişelerini dile getirirken, Para ve finans analisti İslam Memiş, bu hafta altın alacakları uyardı. Altının yükselişi ve jeopolitik gelişmeler yatırımcılar için birçok soruyu gündeme getirdi. Memiş, altın almak isteyenler için uyarılarında bulundu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yatırımcı endişeli

2 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya çapında uygulamaya koyduğu yeni vergi kararları, küresel ticaret üzerinde etkiler yaratırken, altın fiyatlarında da büyük bir yükselişe sebep oldu. Ons altın, 3 bin 392 dolara çıkarak rekor kırarken, gram altın 4 bin 163 TL, çeyrek altın 6 bin 807 TL, Cumhuriyet altını ise 27 bin 147 TL’den işlem görmeye başladı. Ancak, bu hızlı yükseliş yatırımcıları, “Altın almak mantıklı mı?” ve “Altın ne zaman alınır?” sorularını araştırmaya itti.

İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına uyarı

Para ve finans analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yatırımcılara altın almak için acele etmemeleri gerektiğini belirtti. Memiş, “Geçen hafta ‘Son iki haftaya kıyasla sakin bir hafta geçireceğiz’ demiştim. Bu hafta için de ‘İyi bir hafta geçireceğiz’ derim. Dışarıda ve içeride önemli bir veri akışı yok. Sürpriz gerginlikler yaşanmazsa, para piyasalarını iyi bir hafta bekliyor” ifadelerini kullandı.

Altın almak mantıklı mı?

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişi ‘balon fiyat’ olarak nitelendirirken, Trump’ın vergi kararlarının ardından ons altına yönelik bir baskı oluştuğunu belirtmişti. Bu hafta altın almayı düşünmeyen Memiş, yatırımcıların aceleci davranmamalarını ve piyasaların sakinleşmesini beklemelerini tavsiye etti. Memiş, altın alacakların acele etmemeleri gerektiğini ve piyasaların gelişmeler doğrultusunda daha net bir yön alacağını ifade etti.