24 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, 2024 yılı bitkisel üretim destekleri ve tarımsal destek ödemeleri hakkında önemli bilgiler duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarına göre, çeşitli ürünler için ödenecek destek tutarları ve ödeme tarihleri belirlendi. Çiftçiler, bu desteklerin hesaplarına ne zaman geçeceğini ve hangi ürünler için ne kadar ödeme alacaklarını merakla bekliyor.

Destek ödemeleri

2024 yılı için bitkisel üretim destekleri kapsamında çeşitli ürünler için belirlenen destek miktarları aşağıdaki gibi olacaktır:

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Tritikale, Kuru Fasulye, Yulaf: Dekar başına 123 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 185 lira.

Dekar başına 123 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 185 lira. Çeltik: Dekar başına 300 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 362 lira.

Dekar başına 300 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 362 lira. Dane Mısır, Fındık, Kuru Soğan, Patates, Yaş Çay, Zeytin: Dekar başına 103 lira mazot ve 35 lira gübre olmak üzere toplam 138 lira.

Dekar başına 103 lira mazot ve 35 lira gübre olmak üzere toplam 138 lira. Mercimek, Nohut: Dekar başına 123 lira mazot ve 35 lira gübre olmak üzere toplam 158 lira.

Dekar başına 123 lira mazot ve 35 lira gübre olmak üzere toplam 158 lira. Kütlü Pamuk: Dekar başına 410 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 472 lira.

Dekar başına 410 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 472 lira. Soya: Dekar başına 205 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 267 lira.

Dekar başına 205 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 267 lira. Yağlık Ayçiçeği, Kolza (Kanola): Dekar başına 144 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 206 lira.

Dekar başına 144 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 206 lira. Yem Bitkileri: Dekar başına 103 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 165 lira.

Dekar başına 103 lira mazot ve 62 lira gübre olmak üzere toplam 165 lira. Diğer Ürünler: Dekar başına 103 lira mazot ve 35 lira gübre olmak üzere toplam 138 lira.

Dekar başına 103 lira mazot ve 35 lira gübre olmak üzere toplam 138 lira. Nadas: Dekar başına 50 lira mazot desteği.

Ödeme zamanı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destek ödemelerinin kısa süre içinde hesaplara geçeceğini duyurdu. Yumaklı'nın belirttiğine göre, destek ödemeleri şu şekilde dağıtılacak:

Bitkisel Ürün Sigorta Desteği: 1 milyar 200 milyon lira

1 milyar 200 milyon lira Büyükbaş Hayvan (Besi) Desteği: 175 milyon 989 bin lira

175 milyon 989 bin lira Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 81 milyon 101 bin lira

81 milyon 101 bin lira Lisanslı Depolarda Ürün Kira, Nakliye Analiz Desteği: 12 milyon 875 bin 62 lira

12 milyon 875 bin 62 lira Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 8 milyon 324 bin 976 lira

8 milyon 324 bin 976 lira Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği: 850 bin 962 lira

850 bin 962 lira Toplam Destek: 1 milyar 479 milyon 141 bin lira

Kimler yararlanabilir?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olan, belirlenen havzalarda yer alan ve desteklemeye esas ürünleri üreten tarım ve orman bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen çiftçiler, bu destek ödemelerinden yararlanabilir. Başvurularını tamamlayan çiftçiler, desteklerin kendilerine ulaşmasını bekleyebilirler.