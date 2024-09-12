Son dönemde ilçe tarım müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı zorlanan üreticiler için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri, Ziraat Odaları üzerinden yapılmaya başlanacak. Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, yaptığı açıklamada, tarımla uğraşan çiftçilerin tek bir noktadan hizmet almasının sağlanacağını ve bu düzenlemenin üreticiler açısından büyük kolaylık getireceğini vurguladı.

Anlıak ayrıca, 2024 yılı pamuk toplama ücretleriyle ilgili olarak da bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl dekar başına bin lira olan makineli pamuk toplama ücretinin bu yıl yüzde 25 zamla bin 250 liraya çıkarıldığını duyurdu. Elle pamuk toplamanın ise kilogram başına 8 lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Ziraat Odası, bu yeni düzenlemelerin üreticiye büyük kolaylık sağlayacağını ve sezonun bereketli geçmesini dileyerek çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.