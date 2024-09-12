Muğla'da 12 Eylül Perşembe günü, parçalı bulutlu hava durumu ile karşı karşıya kalacağız. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların düşmesi beklenirken, hava durumu ile ilgili detaylar şöyle:

Öğleden sonra saat 15.00 ile 18.00 arasında hava sıcaklığı 26°C olarak ölçülecek. Hissedilen sıcaklık ise aynı seviyede kalacak. Nem oranı yüzde 62, rüzgar hızı ise ortalama 7 km/sa olarak bekleniyor. Bu saat diliminde, açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz.

Akşam saatleri hava soğuyor

Akşam saat 18.00 ile 21.00 arasında sıcaklık 23°C'ye düşerken, nem oranı yüzde 82'ye yükselecek. Rüzgar hızı bu saatlerde sadece 2 km/sa civarında olacak. Akşam saatlerinde serin bir hava bekleniyor, bu nedenle dışarıda olacakların giysilerini buna göre ayarlamaları öneriliyor.

Hava daha da soğuyacak

Gece 21.00 ile 24.00 arasında sıcaklık 21°C'ye gerileyecek ve nem oranı yüzde 84 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı 3 km/sa ile sınırlı kalacak. Gece için hafif bir üst giyim önerilirken, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.