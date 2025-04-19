Yozgat'ta CHP mitinginde konuşan çiftçi Abdullah Ceylan, "Turp ile şalgam'la devlet idare edilmez" diyerek adalet ve hukuk vurgusu yaptı.

CHP'nin Yozgat mitinginde çiftçi Abdullah Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözlerine sert bir yanıt verdi. Ceylan, "Turp ile şalgam'la devlet idare edilmez, adalet ve hukukla idare edilir" diyerek hükümeti eleştirdi.

Çiftçi Ceylan'dan iktidara sert eleştiriler

Yozgat'ta gerçekleştirilen CHP mitinginde konuşan Abdullah Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderme yaparak, "Turp ile şalgam'la devlet yönetilemez" dedi. Çiftçi olarak yıllarca emeğiyle geçinen Ceylan, adaletin, hukukun ve yolsuzlukla mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

Ceylan, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Onu yatırmayacağız, onu kurtaracağız. Ahdımız var, iktidara geleceğiz." Asgari ücrete ara zam olacak mı? O isim canlı yayında kulis bilgisini paylaştı

"Devleti yöneten kişiler, 'turp ile şalgam'la idare etmez, adalet ve hukukla idare edilir. Bunu onlara sormadan geçmeyeceğiz."

'Bu düzeni yıkacağız'

Ceylan, mitingde çiftçilere yönelik önemli bir mesaj da verdi: "Ben çiftçiyim. Hakkını aramayan, malının değerini takip etmeyen çiftçiler de halk için bir şeyler yapamaz. Yolsuzluk ve adaletsizlik karşısında susmayacağız, bu düzeni yıkacağız."

Ceylan, kişisel bir örnek de verdi. "Bana 1 milyon lira ceza yazmışlar. 100 milyon lira yazmazsanız, namertsiniz. Hakkını aramayan çiftçiler bu düzenle kurtulamayacak. Bu düzeni değiştireceğiz, değiştireceğiz, değiştireceğiz!" ifadelerini kullandı.

"Bu düzen bitecek"

Çiftçi Abdullah Ceylan, son olarak, bu mücadeleyi kazanacaklarına ve halkın yararına olacak bir değişim gerçekleştireceklerine olan inancını dile getirerek şunları ekledi: "Bu düzen bitecek. Vatan ve millet için hayırlısı olacak. Her şey çok güzel olacak!"