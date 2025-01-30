Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, girdi maliyetlerindeki artışı ve bunun gıda fiyatlarına olan etkisini gündeme taşıyarak, denetimlerin sıklaştırılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Bayraktar, girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını, özellikle gübre ve yem fiyatlarındaki artışların gıda fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Yükselen maliyetler üreticiyi zorluyor

Şemsi Bayraktar, son bir ayda gübre fiyatlarının yüzde 10, yem fiyatlarının ise yüzde 3,5 arttığını açıkladı. Bu durumun, tarım ve hayvancılık sektöründe maliyetlerin hızla yükselmesine ve dolayısıyla gıda fiyatlarının katlanarak artmasına neden olduğunu vurguladı. Özellikle ÜRE ve amonyum nitrat gübresi gibi tarımda yoğun kullanılan ürünlerin fiyatlarının yükselmesi, çiftçilerin zor durumda kalmasına yol açtı.

Tarladan tezgâha fiyatlar 3-4 kat artıyor

TZOB, gıda fiyatlarının tarladan tezgâha kadar geçirdiği süreçte 3-4 kat artış gösterdiğini belirtiyor. Bu da üreticinin ve tüketicinin zor durumda kalmasına sebep oluyor. Bayraktar, bu artışların denetlenmesi gerektiğini ve alım fiyatları belirlenirken artan maliyetlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.