Önemli tarım ve hayvancılık kentlerinden olan Aydın’da 10 bin 986 üreticiye 61 milyon 555 bin 108 TL çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak.

Konuyla ilgili Aydın İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2024 Yılı Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi çiğ süt desteklemesi ödemeleri kapsamında, 10 bin 986 üreticiye, 155 milyon 403 bin 744 litre süt karşılığında 61 milyon 555 bin 108 TL ödeme yapılacaktır. Ödemeler TCKN 4-6-8 Vergi Numarası 0-2-4 olanlara 13 Aralık Cuma günü, diğer üreticilere ise 20 Aralık Cuma saat 18.00’den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacaktır. Üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.