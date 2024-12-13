Oy çokluğuyla alınan karara göre, su ve atık su bedeli yüzde 30,2 oranında artırılarak 35 lira olarak belirlendi. Yeni tarifeler, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Tartışmalı Toplantı

Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşen toplantıda, zam oranı yoğun tartışmalara neden oldu. Ancak oylama sonucunda artış oy çokluğuyla kabul edildi.

Sosyal Destekler ve Özel İndirimler Devam Ediyor

Zam kararıyla birlikte sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlar, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencileri için bazı avantajların devam edeceği açıklandı:

Sosyal yardım alanlar : 10 metreküpe kadar olan su kullanımları için 1 metreküp suyun fiyatı 1 lira olacak.

: 10 metreküpe kadar olan su kullanımları için 1 metreküp suyun fiyatı 1 lira olacak. Şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencileri: Su tarifelerinde yüzde 50 oranında indirim almaya devam edecek.

Tepkiler ve Beklentiler

Zam kararı, vatandaşlar arasında farklı tepkilere yol açtı. Artış oranının yüksek olduğunu savunan bazı vatandaşlar, ekonomik zorluklar içinde bu zammın ek bir yük getireceğini dile getirdi. Ancak ABB yönetimi, zammın altyapı yatırımları ve artan maliyetler nedeniyle zorunlu olduğunu belirtti.

Ankara'da su faturalarına yansıyacak olan bu yeni düzenleme, başkentte gündemin öne çıkan konularından biri olmaya devam ediyor.