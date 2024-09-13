Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Bakan Yumaklı, toplamda 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tutarındaki destekleme ödemelerinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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Destekleme ödemelerinin dağılımı

Yumaklı, ödemelerin detaylarını şu şekilde açıkladı:

  • Sertifikalı tohum kullanım desteği: 1 milyar 283 milyon 56 bin 181 lira
  • Kırsal kalkınma yatırım desteği: 86 milyon 959 bin 649 lira
  • Dane zeytin desteği: 14 milyon 867 bin 163 lira
  • Sertifikalı tohum üretim desteği: 4 milyon 912 bin 7 lira

Bakan Yumaklı, “Bu destekleme ödemeleri, çiftçilerimizin üretim süreçlerini desteklemek ve tarımsal faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla yapılmaktadır. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA