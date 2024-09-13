İzmir'in Ödemiş ilçesinde, turizm açısından önemli bir bölge olan Gölcük Gölü'nde, son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri dikkat çekti. Özellikle pullu sazan türü balıkların ölümünün ardından, Tarım ve Orman Ödemiş İlçe Müdürlüğü ekipleri, gölden ve ölü balıklardan numune alarak detaylı bir inceleme başlattı.

Ölü balıklar toplandı ve mahallede uyarı yapıldı

Ödemiş Belediyesi ekipleri, gölde bulunan ölü balıkları topladı ve çevre temizliği sağladı. Gölcük Mahallesi'nde balık avlamaya gelen vatandaşlar, hoparlörlerden yapılan uyarılarla bilgilendirildi. Mahalle sakinleri, bu durumun gölde ekolojik dengenin bozulduğunu ve olası sağlık risklerini de gündeme getirdiğini belirtti.

Yerel yorumlar ve ilk gözlemler

Mahallede yaşayan Cemil Acet, gölde son üç gündür görülen toplu balık ölümlerinin endişe verici olduğunu ifade etti. "Ölen balıklar yalnızca pullu sazan türünden" diyen Acet, bu türün göldeki en eski balık türlerinden biri olduğunu vurguladı. Gölün ekosisteminde İsrail sazanı, yayın, levrek ve pullu sazan gibi birkaç balık türü yaşadığını belirten Acet, diğer türlerde ölümler olmadığını ekledi.

Esnaf Şahin Elbirlik ise, bugüne kadar gölde böyle bir toplu balık ölümü gözlemlemediklerini ve ölümlerin neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.