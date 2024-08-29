Cumhurbaşkanlığı kararıyla çiftçilere sağlanan mazot, gübre ve prim desteği, 2025 yılından itibaren geçerliliğini yitirecek. Yeni destek sistemi, bitkisel üretim alanında köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni model, 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde tasarlandı.

Yeni Destek Modeli neleri kapsıyor?

Yeni modelde, destek katsayı değeri 2025 yılı için dekar başına 244 TL olarak belirlenmiştir. Bu destek, bitkisel üretim yapan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere sunulacak. Daha önce gübre ve mazot desteği ile fark ödemesi (prim) desteği kaldırılacak ve bu tür destekler tamamen sona erecek.

Yeni destek modelinde, arpa, ayçiçeği, buğday, kolza (kanola), kuru fasulye, mercimek, dane mısır, nohut, kütlü pamuk, patates, kuru soğan, soya ve yem bitkileri gibi ürünler destek kapsamına alınmıştır. Destekleme tutarları, ürün çeşitliliğine göre değişiklik gösterecektir.

Destekleme kategorileri ve tutarlar

Birinci Kategori: Arpa, buğday üreticileri için dekara 317,2 TL

İkinci Kategori: Ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreticileri için dekara 366 TL

Üçüncü Kategori: Pamuk ve çeltik üreticileri için dekara 549 TL

Süt havzalarına ek destek verilecek

Süt havzası olarak belirlenen illerde (Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat ve Tunceli) yem bitkisi üreten çiftçilere, destek katsayısının yüzde 50'si kadar ek planlı üretim desteği verilecek. Bu ek destek, bölgesel üretimi teşvik etmek ve desteklemek amacıyla sunulacak.

2024'te son destekler

2024 yılı itibarıyla çiftçiler, mevcut gübre, mazot ve prim desteklerini alacaklar. 2025 yılı itibarıyla bu desteklerin sona ermesiyle birlikte çiftçiler yeni destek modeline geçiş yapacak. Bu geçiş süreci, tarımsal üretim ve bütçeleme açısından çiftçiler tarafından dikkatle izlenecek ve planlama yapılacaktır.