Bugün, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "Çiftlik Bank" sisteminin kurucusu Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanık için karar verilecek.

Mehmet Aydın, mahkemeye yaptığı savunmada, "Ben kimseyi dolandırma kastıyla hareket etmedim, müştekilere yalan beyanda bulunmadım" diyerek beraatini talep etti. Aydın, mağdurlara yaptığı yatırımların zararlarını karşılama kapasitesine sahip olduğunu ve devletin el koyduğu paraların bu zararları giderebileceğini belirtti. Kardeşi Fatih Aydın ise, hiçbir suç örgütüne üyelikleri bulunmadığını ve çoğu sanıkla tanışmadığını savundu.

Savcının mütalaası

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmalarda açıkladığı mütalaasını tekrar ederek Mehmet ve Fatih Aydın’ın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan toplam 88 bin 302’şer yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, sanıklar hakkında suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından da cezalar isteniyor.

Çiftlik Bank davasının geçmişi

"Çiftlik Bank", gelir vaatleriyle çok sayıda kişiyi mağdur eden bir saadet zinciri olarak kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Mehmet Aydın, 2 yıldan fazla bir süre firari olarak Brezilya’da bulunmuş, Türkiye'nin talebi üzerine 2021 yılında Brezilya'dan sınır dışı edilmiştir. Aydın, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Brezilya’da yakalanan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay’da düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.

Sanıklar hakkında iddianameler ve talepler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a 25 bin 699 yıl ile 85 bin 646 yıl arasında hapis cezası talep edilmiştir. Diğer sanıklar hakkında ise benzer suçlardan hapis cezaları isteniyor.

Duruşmaya ara verildi

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak için duruşmaya saat 14.30’a kadar ara verdi.