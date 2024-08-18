Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan çiğ süt üretim maliyeti, Temmuz ayında ciddi bir artış gösterdi. Yem fiyatları ve diğer giderlerdeki yükselişle birlikte 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 17,54 TL olarak hesaplandı. Ancak, Ulusal Süt Konseyi’nin litre başına 14,65 TL olarak belirlediği tavsiye satış fiyatı değişmedi. Üretici satış fiyatlarının 14 TL'nin altında seyrettiği bu dönemde, süt üreticileri büyük bir mali baskı altında.

Yem fiyatlarındaki artış

Yem maliyetleri, süt üreticilerinin en büyük gider kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2024 yılı boyunca süregelen ekonomik dalgalanmalar, yem fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Bu durum, çiğ süt üretim maliyetinin Temmuz ayında 17,54 TL/lt'ye ulaşmasına yol açtı. Bu maliyetin üzerine soğutma, işçilik ve diğer masraflar eklendiğinde, üreticilerin zarar etmeden süt satması neredeyse imkânsız hale geldi.

Ulusal Süt Konseyi’nin tavsiye fiyatı sabit kaldı

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 14,65 TL olarak belirlemişti ve bu fiyat Temmuz ayında da değişmedi. Ancak, piyasa şartları göz önüne alındığında, birçok üreticinin sütü 14 TL’nin altında bir fiyatla satmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Üreticiler anaç hayvanlarını kesime göndermeye zorlanıyor

Maliyetlerin gelirlerin üzerinde seyretmesi, birçok süt üreticisini zor bir kararla baş başa bırakıyor: Anaç hayvanlarını kesime göndermek. Süt üretiminin sürdürülebilir olmaktan çıkması, sektörün geleceği açısından ciddi riskler taşıyor.