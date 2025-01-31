İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, akademisyen ve yazar Çiğdem Bayraktar Öz hakkında sosyal medya paylaşımı gerekçe göstererek soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda, Dr. Bayraktar Öz, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltının ardından, Çiğdem Bayraktar Öz, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterildi

Soruşturmanın odak noktası, Çiğdem Bayraktar Öz'ün sosyal medya hesaplarında yaptığı bir paylaşım oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma neticesinde, yapılan paylaşımın Cumhurbaşkanı’na hakaret içerdiği ve bir kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret teşkil ettiği iddia ediliyor. Bu suçlamalar üzerine Öz gözaltına alındı.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi

Akşam saatlerinde gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz, bugün tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, tutuklama talebiyle yapılan başvuruyu değerlendirecek. Bayraktar Öz’ün savunması ve soruşturma süreci önümüzdeki günlerde devam edecek.