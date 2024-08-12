Çiğdem Soyarslan: “Doğudan Batıya” Şan Resitali

Soprano Çiğdem Soyarslan, 22 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da Urladam Hangardam Salonu’nda sahne alacak. “Köprüler-Doğudan Batıya Bir Şan Resitali” başlıklı etkinlikte, sanatseverler unutulmaz bir müzik ve edebiyat yolculuğuna çıkacak.

Resitalde, Çiğdem Soyarslan’a piyanoda Devlet Opera ve Balesi Baş Korrepetitörü Fügen Yiğitgil eşlik edecek. Ayrıca, genç tiyatro sanatçısı Ege Aydemir resitalde anlatıcı olarak yer alacak. Soyarslan, etkinlikle ilgili şunları ifade etti: “Duyguyu kelimelerle, kelimeyi melodilerle, melodiyi enstrümanlarla birleştiren köprüler, dilleri, dinleri, örf ve adetleri yakın kılar. Bazen aynı melodide farklı diller, farklı notalarda aynı duygular tınlar, gelenekseli modern ile sentezler, evrenseli yerel ile kaynaştırır, doğuyu batıya yaklaştırır."